藍白封殺政院版「財劃法」蔣萬安：希望試算表提出具體數字

台北市長蔣萬安表示，希望行政院提出具體數字跟地方討論。(記者陳逸寬攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕立法院民眾黨團、國民黨團今(25)日在程序委員會中，挾人數優勢以9：7票數碾壓民進黨團，表決通過將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。國民黨立委賴士葆今早受訪時指出，昨天財長莊翠雲有打電話給他，說算不出來，因此預估付委的機率不高。台北市長蔣萬安則強調，有試算出來的數字，才能進行有意義的討論。

賴士葆今天表示，昨天財長莊翠雲打電話給他，說算不出來，不過沒有(試算表)就是閉門造車，國民黨講的很清楚，試算表一定要出來，要根據行政院的版本是多少錢才來討論。

蔣萬安稍早參加活動前受訪表示，關於院版《財劃法》，台北市政府還是希望行政院提出具體數字，然後和各地方政府進行討論，因為有試算出來的數字，才能進行有意義的討論。

