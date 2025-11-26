藍白封殺政院財劃法！立院民進黨團嗆「邊演邊改腳本」：歹戲拖棚
記者楊士誼／台北報導
藍白封殺行政院版財劃法引起綠營反彈，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（26）日指出，藍白就像是先公演再綵排，歹戲拖棚，還邊演邊改腳本，必須要糾正；民進黨立委吳思瑤也痛斥，財劃法是本屆立法院中最惡的一部法律，藍白就是乞丐趕廟公、喧賓奪主，藍白沒辦法提出具體數字，卻要求行政院端出來，比雙標更雙標。
鍾佳濱表示，今天有其他南部的委員會就此表達意見，看到國眾兩黨杯葛政院版財劃法不以為然，財劃法一年休三次，完全沒有腳本，就像是先公演再綵排，歹戲拖棚必須糾正。在野黨立委質疑院版財劃法沒有提出更精確的數字，其實再爆衝版出爐後財政部有給計算公式給地方政府， 但目前為止沒有看到一個地方政府，依照藍白通過的暴衝版財劃法排明年度的預算，顯見不會得到地方政府支持，哪有戲先公演再彩排，還邊演邊修腳本？
吳思瑤痛批，財劃法是立法院暴衝修法的集大成之作，更是本屆立法院中最惡的一部法。她直言，沒想到一部法律可以連續三修，甚至一週修改一次，而行政院負責任端出來最合理可行、獲得地方共識的版本，卻被丟包、封殺，連列入程序委員會都被阻擋。她強調，預算權就是行政權，行政院有權力、義務提出議案，立法院依法就要審查，現在藍白聯手丟包政院版財劃法，就是乞丐趕廟公、喧賓奪主，行政院為什麽用心良苦端出的才劃法連討論權力都被封殺？這就是立法院怠忽職守、褻瀆自己的憲法義務。
吳思瑤直言，藍白恐怕是害怕自己的版本在比較下相形見絀，所以才擋行政院版本。然同一場委員會卻快速列入國籍法，政院負責任的財劃法卻被阻擋在外。而藍白現在有一套藉口，是要行政院先上路暴衝的財劃法，以後再看看要不要修正行政院提出的版本。她批評，立法院完全不知砍了多少預算、修了財劃法隨便寫一寫改一改，沒有提出具體數字，藍白都沒辦法提出具體數字，卻要求行政院端出來，這不是比雙標更雙標？
