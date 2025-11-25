藍白封殺政院財劃法 邱議瑩批柯志恩無意捍衛高雄

藍白聯手封殺政院財劃法，邱議瑩點名柯志恩無意捍衛高雄。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 25日立法院程序委員會排審法案，藍白兩黨立委提議暫緩政院版財劃法列入報告事項，儘綠營立委反對，但藍白尾仍強行表決，聯手封殺政院版。對此，民進黨立委邱議瑩抨擊藍白惡意行徑，更點名欲參選高雄市長的藍委柯志恩「繼續當鄭麗文投票機器！無意捍衛高雄！」

邱議瑩表示，「政院版財劃法明明對高雄更有利，加入土地面積、環境負荷、糧食安全等指標，讓南部在資源分配上能更公平。」陳其邁市長支持，南部地方政府也肯定這些調整方向，今天卻被國民黨、民眾黨聯手封殺，連排入議程討論的機會都沒有，更點名要選高雄市長的柯志恩「不支持對高雄有利的板本，沒有替高雄爭取任何空間。」

她指出柯志恩曾公開發文稱讚政院版「更細緻」、「值得採用」，但今天的程序委員會上，藍白選擇聯手封殺時，「柯志恩卻不敢跳出來為高雄發聲」。對比柯志恩口頭支持院版指標，實際上讓國民黨反對院版進入實質審查，是「態度前後矛盾」。

她更痛批柯志恩，明明知政院版對高雄有利的改革，「卻選擇繼續當鄭麗文、傅崐萁的投票機器，而不是跟高雄市民站在一起。」，並強調一個連財劃法都不願替高雄講話的政治人物，「根本無意捍衛高雄的利益」，高雄市民們看得很清楚。

