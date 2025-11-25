藍白封殺政院財劃法！鍾佳濱嘆氣：變成傅崐萁和黃國昌的「大冰箱」

記者楊士誼／台北報導

鍾佳濱痛批，程序委員會已經變成黃國昌跟傅崐萁的「大冰箱」，不喜歡的法案就冷凍、去年的餿水卻能重新表決。（圖／翻攝畫面）

藍白兩黨今（25）日在立法院程序委員會封殺行政院版財劃法修正草案。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（25）日表示，程序委員會現在變成傅崐萁與黃國昌的大冰箱，去年的餿水可以重新表決，行政院熱騰騰的財劃法卻遭冷凍。他也抨擊北市府蓋牌，明年度預算愣是不含統籌分配稅款，是「惦惦食三碗公半」，得了便宜還賣乖。

鍾佳濱嘆了一口氣後表示，藍白佔立院多數之後，程序委員會現在變成「大冰箱」，只要藍白不接受的法案便直接放進冰箱冷凍；藍白想表決的法案馬上就能從冰箱拿出來，直接上菜。他指出，藍白去年通過財劃法，拖到今年三月才公告實施，在本月又把財劃法連修兩次，但但真正熱騰騰搬出來，與各縣市討論過、品嚐過的行政院版財劃法，這道菜端出來到立法院就應該好好審查，一到熱騰騰的財劃法卻被藍白冷凍。「什麼時候解凍？不知道，如果打開冰箱看一看裡面有太多民進黨的法案」。

鍾佳濱強調，立法院過去不曾用程序委員會冷凍各黨提案，不管提案未來會否通過，程序委員會都會尊重委員會跟院會的審查，但如沈伯洋、民進黨許多國安法案在程序委員會就遭冷凍。「不禁要問，難不成程序委員會已經變成傅總召跟黃總召的大冰箱？」去年的餿水可以重新表決，行政院熱騰騰的財劃法卻直接被冷凍。「我們要請國眾為蒼生請命」，他表示，財劃法攸關財政健全、城鄉均衡發展，希望有機會趕快從冰箱拿出來，更希望韓國瑜未來主持會議時，要把冰箱裡給國人的「大菜」拿出來讓社會享用。

而藍委賴士葆認為關鍵在於試算表，鍾佳濱則說，請賴士葆問問台北市長蔣萬安，根據上次財劃法，明年度統籌分配稅款已經分給各地方政府，經費也已經計算出來，台北市政府有把錢放到明年的預算審查？台北市議會現在審查的總預算有放進這一筆中央給地方政府的統籌分配稅？誰在蓋牌？他強調，許多中南部縣市長希望去年惡修的財劃法可以回到行政院版的合理規模，因為他們所拿到的預算嚴重不足，「可是豐腴的台北市政府卻『惦惦食三碗公半』，得了便宜還賣乖」。他更痛批蔣萬安，根本連多拿到的錢都沒在預算中表達出來，「好意思說別人，不好意思說自己？」

鍾佳濱認為，財劃法若有計算公式有條文，地方政府當然可以自行推估，但同不同意討論事權？「精算出來的金額我接受，但是院版事權分配不接受，這就不符合錢權下放的精神，行政院版是說事權先講清楚接受與否」。他也認為，事權跟金額要一併討論，「還是請台北市政府翻一翻明年市府總預算中，有沒有把核定的統籌分配稅款放進去？」

