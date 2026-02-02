藍白封殺總預算卻過爭議三法...賴清德指「這樣做對不對、請全國民眾評評理」：政院研議合法合憲方式面對

藍白兩黨在立院上會期完全封殺總預算、國防特別條例，總統賴清德今（2）日出席「春節前慰勉臺北郵局快捷郵件投遞同仁」活動前受訪表示，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」，至於是否會對藍白通過爭議法案不副署？賴清德回說，政院已經公開說明，會用合法合憲方式面對，目前積極討論中。

媒體問及，總預算和國防特別條例持續遭封殺，總統怎麼看新會期，有可能尋求政黨合作、再向在野遞橄欖枝嗎？

賴清德回應，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視於中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓，可是用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款，中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，「我覺得這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理。」

媒體並問，總統怎麼看藍白強推衛廣、不當黨產條例等爭議法案，府院會將「不副署」列為選項嗎？

賴清德則說，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前他們正在積極地跟專家學者討論當中。

媒體最後也問，總統怎麼看立法院長的角色和職責，有好好被運用跟發揮嗎？

「對立法院院長，我身為總統沒有批評，只有請託」，賴清德說，請託韓國瑜院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

