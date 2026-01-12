藍白封殺總預算TPASS恐斷炊！北北基桃決議：地方政府先籌資代墊

記者陳思妤／台北報導

藍白持續封殺115年度中央政府總預算，遲遲不讓總預算付委審查，連攸關百萬通勤族權益的通勤月票補助也受到影響。北北基桃市府今（12）日上午針對TPASS定期票開會商議，台北市交通局長謝銘鴻出面說明結論，包括建議補貼款由地方政府先行代墊，也喊話中央盡力協調、提出應變計畫，讓預算早日通過。

北北基桃今天召開會議討論，謝銘鴻會後說明結論，第一，TPASS是屬於中央和地方政府的共同重大政策，應該考量民眾福祉為優先；第二，為落實重大政策，建議基北北桃TPASS補貼款先由地方政府先行籌資代墊；第三，此為攸關全國通勤民眾重要民生政策，4市共同期盼中央應該盡力溝通協調提出應變計畫，讓預算早日通過、讓服務不要中斷，這是今天委員會共同結論。

廣告 廣告

謝銘鴻說明，目前初估由4市代墊可以支應到5月底、6月初，但要看運量變化，目前還沒有考慮增加月票費用的選項，相信短期內行政院、立法院會有短期的方案出爐。他也提到，目前通勤族每人每月平均成本為2100元，而TPASS票價是1200元，所以若是TPASS取消，通勤族平均每月如果可能要多花費900元。

更多三立新聞網報導

黃國昌突訪美國稱談軍購！王鴻薇喊：民進黨不需要見縫插針

還沒冷完？氣象署針對4縣市再發低溫特報 這時段氣溫10度以下

王世堅再點名、卓榮泰2026戰蔣萬安？黃暐瀚曝三理由：不太可能

TPASS補助卡關恐斷炊！最多撐到5、6月 基北北桃商量對策

