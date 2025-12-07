藍白封殺財劃法覆議！律師提「這」建議：反正他們不敢倒閣

即時中心／温芸萱報導

行政院針對藍白陣營在立法院強行通過的新版《財劃法》提出覆議，但覆議案5日遭以59：50否決。會後，行政院長卓榮泰表示，沒有必須執行的壓力。對此，律師林智群今（7）日在臉書分析，行政院應是仍會副署、公布，同時聲請釋憲，但在裁決出爐前暫不執行。他提議，卓榮泰可直接「不副署」將衝突推高，「讓立法院不爽就去倒閣，反正他們不敢」。

行政院針對立法院新版《財劃法》，提出覆議，不過立法院5日進行表決時，在藍白兩黨人數優勢下，以59票對50票否決覆議。卓榮泰會後強調，對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。

對此，律師林智群今日在臉書發文指出，行政院的態度應該是「程序上仍會副署、公布」，但會立即向憲法法庭聲請釋憲，在釋憲結果出爐前，相關條文暫不執行。他表示，這是較為穩健、常見的處理模式，但也表示，這套說法對一般民眾來說不易理解，藍白陣營勢必會趁機操作，質疑行政院「不執行已生效的法律」。

接著，林智群提議，若行政院要避免陷入被動，其實還有更直接的做法，就是行政院長卓榮泰「不副署」，把衝突點拉高。他直言，讓立法院不爽就倒閣，反正以目前政治現實來看，藍白陣營不見得真敢走到倒閣那一步。

最後，林智群呼籲，既然藍白已經無視程序強推法案，行政院也不必再「怕弄髒西裝外套」。





