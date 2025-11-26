藍白封殺財劃法！鍾佳濱點名3藍委「犧牲南部換北市利益」

針對院版《財劃法》修正草案遭藍白聯手封殺，民進黨南部立委今(26)日舉辦記者會，點名柯志恩、謝龍介、蘇清泉3名藍委悖離南部民意犧牲南部權益。(黃敬文攝)

針對院版《財劃法》修正草案遭藍白聯手封殺，民進黨南部立委今(26)日舉辦記者會，點名柯志恩、謝龍介、蘇清泉3名藍委悖離南部民意犧牲南部權益；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱更酸柯謝蘇三人不支持增加南部財政的院版《財劃法》，反而支持偏重北部的藍白版《財劃法》，「要幫北市復航，就去登記當台北市副市長候選人」。

綠委賴瑞隆、鍾佳濱、陳亭妃、林俊憲、郭國文、李柏毅、徐富癸、黃捷、伍麗華共同出席記者會；賴瑞隆表示，過去一年藍白在毫無充分溝通下兩度匆促修法，尤其是由國民黨智庫執行長柯志恩主導、力推的「獨厚首都3％」條文，不但讓「富者更富、貧者更貧」，更進一步加劇南北失衡，也讓中央財政面臨更高舉債壓力，地方政府卻仍拿不到應得的資源。

他指出，如今行政院提出院版草案納入他主張的相關指標，並已與地方政府充分溝通，盼能導正對南部極度不公平的分配結構。賴瑞隆痛批，藍白卻選擇在程序委員會封殺，連討論機會都不給，「這才是最不負責任、最欺負南部居民的做法。」

賴瑞隆直言，柯志恩、謝龍介、蘇清泉三位立委請站出來，想投入高雄台南屏東縣市長選戰卻對不起南部，如今面對藍白多數封殺院版，卻不見他們為南部鄉親發聲，說一套做一套，只貫徹鄭麗文傅崐萁的意志，悖離南部民意犧牲南部權益，人民絕不接受。

鍾佳濱表示，藍白暴衝版《財劃法》一年內連改三次、漏洞百出，如今卻拒絕修正，硬逼各縣市吞下錯誤公式，但財主單位、行政院主計總處跟財政部已根據暴衝版《財劃法》，試算115年22個地方政府可獲配的統籌分配稅款、一般性補助款，很清楚的看到就是「重北輕南、城鄉不均」。

他痛批，暴衝版的《財劃法》最大的受益者集中在北四都，然而爭取參選台南市長、高雄市長以及屏東縣長的柯志恩、謝龍介、蘇清泉卻不幫這三個縣市跟其他過去受到歧視的縣市的財政伸張正義，卻受到黨團的壓力要幫台北市護航，「那就請你們三位去登記當台北市副市長的候選人」。

