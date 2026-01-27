藍白封殺軍購背後中國使力？賴德清：希望沒有！但相信人民看得很清楚

記者盧素梅／台北報導

賴政府提出的1.25兆國防特別條例，藍白今（27）日再度聯手封殺。總統賴清德接受媒體專訪，被問到藍白這樣擋，會不會覺得背後是中國在使力？」賴清德表示，希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚。

賴清德接受民視政論節目《台灣最前線》專訪時指出，賴清德指出，國防特別條例1.25兆是分成8年，一年才1500、1600億而已，第一要打造的是「台灣之盾」，第二是智慧化的攻防體系，第三個是要推動國防產業，國防產業如果推動得起來。他說，這樣國防才能夠永續發展，這是環環相扣、缺一不行。

廣告 廣告

主持人問到藍白這樣擋會不會覺得，這是背後中國在使力？賴清德回應，希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚，「因為又是新的一年開始，國防特別預算也已經被擋了9次了，我們希望在野黨能夠重新思考」。

更多三立新聞網報導

賴清德揭台美關稅談判秘辛！半夜緊盯談判 從芒果吃到燒餅夾蛋

願赴立法院國情報告！賴清德喊話在野黨：審預算是責任非籌碼

民眾黨自提軍購版本！賴清德：立法院不宜越俎代庖 台灣之盾恐會破洞

川普祭南韓25%關稅！賴清德喊話藍白：挺台美關稅「勿焦土政策」

