藍白封殺軍購背後有中國使力？賴清德：希望沒有！但人民看得很清楚

對於藍白擋軍購預算背後是否有中國使力，賴清德表示，希望沒有，但人民都會看得很清楚。（圖／總統府提供）

立院藍白今天（27日）再度聯手擋下賴政府與美方共同研擬提出的8年1.25兆國防特別條例，總統賴清德在晚間播出的專訪節目中，被問到藍白擋預算，是否覺得背後有中國使力？賴坦言，「希望背後沒有這個事情，但我相信人民都會看得很清楚」，國防特別條例已經被擋10次了，希望在野黨能夠重新思考。

賴清德於今早接受電視台專訪，並於晚間播出。主持人問到，藍白這樣擋國防預算付委，是否覺得背後有中國使力？對此，賴坦言，希望背後沒有這個事情，但相信人民都會看得很清楚，新的一年開始，國防特別預算也已經被擋了10次了，希望在野黨能夠重新思考。

主持人追問，如果藍白繼續擋國防預算，是否願意在非藍白所要求的一對一質詢下赴國會說明？賴清德認為，根據憲法，他本人可以徵詢同意並到立院向國人做國情報告，立法院也可以邀請他，本來就可以邀請，但並不是特別針對某個預算或某件事，「因為總統沒有這個義務，但是立法院可以邀請我做國情報告」。

賴清德強調，「我也是可以徵詢立法院同意，主動去做報告，一定要符合憲政程序，只要不違憲我本來就很樂意過去，但不是限定在哪個議題上面」，希望在野黨能夠了解，國會的責任就是監督，就是審預算，審預算就是責任，並不是拿來當作籌碼，要求行政院或是總統府必須要配合。

賴清德也喊話在野黨，「不看僧面看佛面」，民主政治就是政黨政治，政黨競爭難免，但大家都是同個國家，都有共同責任向人民負責，讓國防特別預算付委，如果不滿意可以刪，也可以提修正動議，對中央政府總預算也可以要刪就刪，要提附帶決議就提，但不能夠說統統都不審查，預算會期不審查預算，「這個是我國有史以來第一次，我想人民應該不會覺得這樣做是對的」。



