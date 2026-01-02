藍白封殺軍購預算嗆：幾張紙討1.25兆！許美華2點打臉

政治中心／周孟漢報導



藍白立委上個月30日在立法院程序委員會，5度封殺1.25兆元國防特別預算案，總統賴清德昨（1）日發表元旦文告時，更是感慨表示，當民主國家譴責中國破壞台海和平穩定時，在野黨仍替中國找藉口。對此，科技專家許美華痛批，難怪連「這藍委」都看不下去，大力出聲反對藍白這種行徑，並點出背後原因。





賴清德總統感慨表示，當民主國家譴責中國破壞台海和平穩定時，在野黨仍替中國找藉口。（圖／民視新聞網）

許美華1日透過臉書發文，整理了最近藍白紅在Threads上用力黑國防預算的2大重點，首先「上兆的預算，就幾張A4紙，這樣就要通過？」許美華駁斥此說法，「那是8年、1.25兆元的《國防特別預算條例草案》，還不是國防特別預算內容好嗎？」，表示此條例草案，是為了建立國防特別預算的法源依據，條例草案幾十條條文，當然只有幾頁A4紙。

藍白5度封殺1.25兆元國防特別預算案，引發綠營不滿。（圖／民視新聞網）





許美華進一步透露，這個條例三讀通過之後，行政院才能依法正式提出8年、1.25兆的特別國防預算的細項具體內容，交給立法院審查。「結果，這個會期，藍白一直用人數優勢硬是把這個條例草案，連同今年2026的年度預算，一起擋在在程序委員，連「掛號」交付委員會審查（付委）都不給機會」，痛批「難怪連國民黨前立委陳學聖、藍營媒體人黃暐瀚都看不下去，大力出聲反對藍白這種行徑了」。

許美華痛批，難怪連國民黨前立委陳學聖都看不下去。（圖／民視新聞網）





其次，「之前買的武器都沒到貨，誰要再給你通過新的預算？」許美華則表示，「其實，這句話，把『武器』換成『晶片』，大家就知道有多荒謬了。美國對台灣主要延遲交貨的新型F-16戰機，是受到供應鏈中斷等因素影響，缺貨的買家也不是只有台灣」。





許美華進一步指出，最近國防部官員也澄清，稱我國對美軍購是以類似「預售屋」的方式扣款，隨進度扣款，目前還有約20億美元餘額，「只要錢還在美國聯邦儲備銀行帳戶FRB裡面，就是我們的，還會生利息」。

國防部官員澄清，稱我國對美軍購是以類似「預售屋」的方式扣款，隨進度扣款，目前還有約20億美元餘額。（圖／民視新聞網）





許美華強調「其實，美國軍武跟高階製程半導體很像，都是產能吃緊大缺貨。就算去年的訂單，台積電延誤交貨，你去問黃仁勳，他敢等眼前這批訂單交貨完再去排隊下一批嗎？他敢不先下明年的PO嗎？為什麼就算之前下單的武器還沒到貨，我們還要趕快下單買下一批貨？何況下單又不用先付錢」，並在文末喊話民眾黨支持者，「很多小草是科技界工程師，這樣講應該聽得懂吧！」。

