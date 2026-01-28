藍白封殺軍購！桃議員突嗆聲：親中遠離戰火

▲桃園市議員詹江村突發文猛喊：「我親中我驕傲」、「我是中國人我驕傲」。（圖／NOWnews資料照）

[NOWnews今日新聞] 在野藍白昨（27）日在立法院第十度聯手封殺1.25兆國防特別預算，民眾黨更自提4千億版本，幫軍購預算大瘦身，遭國防部狠批配套不足，將無法執行。對此，桃園市議員詹江村昨突發文猛喊：「我親中我驕傲」、「親中可以遠離戰火」，更在留言區回應網友指出：「我是中國人我驕傲，不需要你來教導我民族認同」等語，引發網友兩極回應。

詹江村昨發文表示：「我親中，非常親、非常親那一種。我親中我驕傲。我代表1萬5千個台灣人親中。親中可以遠離戰火，遠離戰火就沒有投降選項，遠離戰火中華民國就不會消滅。」

廣告 廣告

詹江村接著說，當全世界都開始親中的時候，加拿大、法國、歐盟、韓國、馬來西亞，和大部分的民主國家都開始在親中，台灣為什麼不能挺起胸膛，不再跪著跟美國搖尾乞憐呢？

詹江村認為，他親中，他不想一半以上的國民所得被拿去買軍火，他不希望兩岸註定必須打仗，他不相信軍火能帶來和平。他要繁華富裕，安和樂利。

該文一出，底下有一派網友紛紛質疑：「親中沒意見，但可不可以不要親中共？」、「怎麼蔣家執政的時候不敢講？真勢利」、「台灣第一島鏈，真被統一就會被抓去跟美國打仗了，還在親中遠離戰火？」、「你親中就要為人民服務，為祖國犧牲」、「我就反共」等，也有簡體字留言反問詹江村：「大哥今天哪根筋搭錯了？」。

不過，也有另一派網友力挺詹江村說法，紛紛表示：「我也親中，親中華民國」、「完全支持村長」、「我親中、愛中」、「親中華民國、親中國，一點問題都沒有」、「我也親中，因為不願意舔美」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

選戰火藥味！柯志恩遭嗆討厭高雄 本人親回2字引戰

卓揆「台灣101」掀議！羅智強酸陳致中也改名 他：我以台灣為榮

民眾黨版本軍購大瘦身！國防部反擊：配套都沒做恐窒礙難行