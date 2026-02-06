藍白封殺軍購！美方下通牒3軍售案3/15到期 國防部：爭取展延

立院藍白持續封殺1.25兆國防特別條例，國防部今（6）日表示，美政府已就特別預算中的「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」3項軍售案，提供發價書草案，有效期至3月15日，需於3月31日支付首期款，若未於時限內簽署，恐導致全案取消；國防部強調，將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期。

國防部強調，美政府同意供售之武器裝備與彈藥，有助提升國軍整體防衛戰力，以應對當前險峻敵情威脅。目前特別條例草案已送交立法院，惟尚未付委審議。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

國防部說明，特別條例所列軍購案項，均已與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素。建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

