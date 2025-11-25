藍白封殺院版財劃法修正案 民進黨團：無法接受

今日立法院程序委員會，藍白攜手封殺院版財劃法，表決通過暫緩列案，不排入28日院會。（陳薏云攝）

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》部分條文修正草案，並送抵立法院審查。藍白今（25）天攜手在立法院程序委員會中封殺政院版財劃法，民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，藍白這種討論法案的方式，完全不理性、不科學、不務實，也絕不是為了社會公益，「我們完全無法接受」。

民眾黨立委劉書彬今天在程委會代表黨團提案，將政院版財劃法暫緩列入28日立法院會的報告事項中一讀，該案獲得國民黨立委支持，經過表決，藍白以9票勝過民進黨7票。

對此，陳培瑜表示，政院版財劃法被藍白惡意退回，明明國民黨立委柯志恩、蘇清泉、陳玉珍等藍委都一致贊同院版對中南部、離島比較公平，結果民眾黨還是提案退回，並在藍白人數絕對優勢之下，表決通過。

陳培瑜細數，規範立委前往中國需要報備的國安法案，又被藍白擋了，總共707次，而國民黨立院黨團總召傅崐萁提案《國籍法》放寬中配參政權，藍白有志一同放行通過。她批評，藍白這種討論法案的方式，完全不理性、不科學、不務實，也絕不是為了社會公益，「我們完全無法接受」。

