即時中心／顏一軒報導

立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行，藍白今（25）日中午又出招，在程序委員會封殺行政院版的《財劃法》草案，不會排入近期2次（11/28、12/2）的院會議程。對此，行政院發言人李慧芝晚間回應，政院版的《財劃法》是目前為止最有共識的版本，應該要有排入立院審查，讓各界共同討論的機會。





李慧芝指出，立法院14日三讀的《財劃法》再修正版，經估算中央需再舉債2646億元，整體舉債金額將達5638億元，超出法定債限15%，行政院不能違法編列預算。

同時，李慧芝強調，行政院長卓榮泰已經表示，本週會繼續與地方政府溝通，討論事權劃分；行政院在這次院版的《財劃法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字，希望立法院回頭是岸，儘速理性審議政院版《財劃法》。





原文出處：快新聞／藍白封殺院版財劃法 李慧芝遺憾：盼立法院回頭是岸

