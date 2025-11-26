藍白封殺院版財劃法！ 賴瑞隆號召8立委「提三訴求」

賴瑞隆(中)號召8位南部立委提出三點訴求，嚴正呼籲三位國民黨南部立委停止為藍白財劃法錯誤護航。 圖：賴瑞隆辦公室/提供

[Newtalk新聞] 藍白版財劃法重北輕南，對南部縣市極不公平，也影響重大建設施作，行政院於11月20日通過《財政收支劃分法》修正草案並送交立法院審議，可大幅改善藍白版財劃法重北輕南問題，但藍白陣營卻在25日程序委員會聯手予以封殺，拒絕排案審查，等同直接剝奪中南部縣市爭取公平正義的機會。為捍衛南部應有的財政權益，立委賴瑞隆號召8位南部立委於今(26)日召開「柯志恩、謝龍介、蘇清泉站出來！不要拖延杯葛院版財劃法」記者會，提出三點訴求嚴正呼籲三人正面回應地方需求，停止為藍白財劃法錯誤護航，並應公開支持院版草案，還給南部縣市合理對待。

賴瑞隆強調，過去一年藍白在毫無充分溝通下兩度匆促修法，尤其是由國民黨智庫執行長柯志恩主導、力推的「獨厚首都3%」條文，不但讓「富者更富、貧者更貧」，更進一步加劇南北失衡，也讓中央財政面臨更高舉債壓力，地方政府卻仍拿不到應得的資源。如今行政院提出院版草案納入他主張的相關指標，並已與地方政府充分溝通，盼能導正對南部極度不公平的分配結構，賴瑞隆痛批藍白卻選擇在程序委員會封殺，連討論機會都不給，「這才是最不負責任、最欺負南部居民的做法。」

賴瑞隆指出，柯志恩、謝龍介、蘇清泉三位立委請站出來，想投入高雄台南屏東縣市長選戰卻對不起南部，如今面對藍白多數封殺院版，卻不見他們為南部鄉親發聲，說一套做一套，只貫徹鄭麗文、傅崐萁的意志，悖離南部民意犧牲南部權益，人民絕不接受。

林俊憲表示，藍白近日封殺行政院版《財政收支劃分法》，為了北部的一己之利，推垮中央政府財力，導致中央舉債暴增至5,638億元，違反《公共債務法》上限，也加劇南北失衡，台南看似獲分配較多統籌分配稅款，實際卻是六都增加最少、增幅倒數。他認為，政院版財劃法才是兼顧財政紀律與區域均衡，不僅將統籌分配稅款提升逾1.2兆元，創歷來最高，同時調整水平與垂直分配，讓「錢與權」真正下放地方，彌補藍白版本的缺陷。

陳亭妃指出，國民黨、民眾黨在立法院程序委員會封殺行政院提出的《財政收支劃分法》版本，根本是「心虛、不敢面對事實」，痛批國民黨近期三讀通過的版本「違法亂紀、錯誤百出」，更「犧牲南部人的權利」。如今行政院提出一項各縣市都暫時能接受並討論的修法草案，卻遭藍白聯手封殺，顯示其擔心且害怕人民看清事實。她表示，封殺後行政院版無法送交審查，就無法讓人民看清國民兩黨所提出的版本有多麼離譜，導致南部民眾權益受到多大損害。國民黨雖然聲稱已增加地方財源，但實際從《財劃法》各項分配，再加上計畫型補助與一般型補助被剝奪後，「台南整整少了159億」，點名謝龍介正面回應財劃法問題，不要一直配合全體國民黨立委模糊、欺騙台南市民，趕快出來給民眾合理的交代。

鍾佳濱指出，藍白藉人數優勢封殺院版《財劃法》修正案，讓原本可望解決財政僵局的契機再度回到原點。更諷刺的是，院版內容連國民黨縣市長都不反對，真正使用預算的地方政府願意支持，卻只有藍白立委為掩飾去年草率修法的錯誤，全力封殺修正。鍾佳濱批評，民眾黨竟以「太遲了」作為擋案理由，根本讓人懷疑有沒有搞懂自己在擋什麼。

李柏毅指出，昨天上午質詢卓院長時，院長還很希望程序委員會將院版財劃法排入，結果來自高雄的陳菁徽聯手藍白用反對票封殺議案，柯志恩也謊稱支持院版法案但沒有作為，痛批藍營不分區委員依然只聽從黨意，根本不重視地方建設，若明年計畫型補助全國只剩308億可用，高雄軌道建設從捷運紫線、黃線、林園小港延伸線、路竹延伸線都會不見，呼籲南部各縣市民眾站出來聲援院版財劃法，真正落實地方建設均衡全台發展。

徐富癸表示，屏東縣作為農業及高齡化的縣市，在行政院新出爐的財劃法中，一定會是主要受惠的縣市，很遺憾藍白兩黨在程序委員會就預先否決，讓法案連討論的機會都沒有，一同住在屏東的蘇清泉卻一聲不吭，這樣做為想選縣長的候選人恐怕格局不足。藍白兩黨聲稱因為財政部給不出試算表，所以否決法案，請問藍白兩黨去年在提案財劃法有附上試算表給所有委員參考嗎？甚至條文錯誤要讓修法再來一次，這樣有資格用沒有試算表作為理由否決院版財劃法嗎？

行政院版的財劃法，因為把菸酒稅納入，讓整體分配財源增加約600-700億，也會讓對地方政府的挹注金額創歷年新高，其中台南市政府分配到的額度更是一倍。郭國文質疑，相對於藍白版本，讓台南作為最大受害者，行政院版顯然更照顧台南市民。他表示，舊台南縣以農業、工業為主，兩項都是藍白財劃法最歧視的產業，但行政院版不只納入農業產值，也將工業人口、汙染納入考量，顯然是對南部地區較公平的分配，要求謝龍介出面表態，是否支持院版？為什麼支持擴大南北差距的藍白版本？以及是否支持院版列入委員會審查？

伍麗華表示，她最關切的是高雄三個山地原住民區，在去年底立院通過的財劃法下，將變成「爹不疼、娘不愛」的窘境，讓原住民區財源更加艱困。她表示，原先山地原住民區就已經受限於地方制度法，長年財政仰賴中央挹注，好不容易在她的積極協調奔走下，11月21日才剛通過新版的地方制度法，確保山地原住民區的財源健全；但財劃法在屏東將直接影響9個原住民鄉財源，牽動治水、救災、公共建設等經費，呼籲法律應保持一定程度的安定性，希望能放下己見、共同支持政院版財劃法，以免波及無辜人民。

黃捷指出，行政院版透過調降人口權重，提高土地面積與農漁牧、工業污染指標權重，這才是公平且照顧南部的版本，柯志恩一邊喊建設高雄，一邊擋高雄預算，放任國民黨封殺對高雄最有利的版本，奉勸切勿做阻礙高雄發展的雙面人。

賴瑞隆(中)痛批柯志恩、謝龍介、蘇清泉三立委對不起南部鄉親。 圖：賴瑞隆辦公室/提供