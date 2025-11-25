藍白封殺院版《財劃法》 民進黨團轟：程委會變傅崐萁、黃國昌的大冰箱

民進黨團幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜下午受訪。



行政院版《財政收支劃分法》修法草案上周已送到立法院審議，不過，立法院程序委員會今（11/25）在藍白聯手下，確定暫緩列案。民進黨團幹事長鍾佳濱痛批，難不成立法院的程序委員會，已經變成國民黨團總召傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌的大冰箱？

鍾佳濱與書記長陳培瑜下午受訪。鍾佳濱指出，這屆的立法院，國民黨、民眾黨佔了國會多數之後，本來說程序委員會是殺戮戰場，「我看現在變成大冰箱」，只要國、眾不願意接受的法案，就直接放到冰箱冷凍起來；只要國、眾想要表決的法案，馬上從冰箱拿出來，隨時就可以上菜，就像國、眾去年12月他通過的《財劃法》，結果拖到了今年3月才公告實施。他們馬上又在上週跟上上週，分別就這一個放在冰箱一陣子才公告的《財劃法》連修了兩次。

鍾佳濱續指，然而這一次真正熱騰騰從行政院端出來的院版《財劃法》，而且已經經過了22個縣市討論過、溝通過，也略略品嚐過，那麼這樣的一道菜，從行政院端出來，到立法院就應該攤在陽光下，大家好好的來審查。

他說，沒想到一道熱騰騰的院版《財劃法》，到了立法院的程序委員會，被國眾聯手丟進了大冰箱，把它冷凍起來了，「什麼時候可以解凍？我們不知道」，如果真的打開這個冰箱看一看，裡面有太多民進黨的法案。

他質疑，過去立法院是不曾用程序委員會來冷凍各黨的提案，不管這個提案未來會不會通過，程序委員會都會尊重院會委員會的審查，像民進黨立委沈伯洋的提案，像民進黨提的很多的國安的法案，都被國眾在程序委員會把它冷凍起來，「不禁要問，難不成立法院的程序委員會，已經變成傅總召跟黃總召的大冰箱？」

鍾佳濱批評，去年已經餿掉的餿水菜，可以拿出來重新表決，重新送到國人的面前；行政院熱騰騰出的院版《財劃法》，卻直接丟到冰箱冷凍起來，真的要請國眾為我們國人蒼生請命，攸關中央跟地方財政健全，城鄉均衡發展的《財劃法》，希望能夠有機會趕快從冰箱拿出來。趁著現在剛放進去，希望韓國瑜未來院會主持之間，應該把這裡面的要給國人的大菜拿出來讓社會來享用，不要國眾不喜歡的丟冰箱，喜歡的已經去年的餿水還拿出來上菜。

針對在野黨團認為說關鍵點是在有沒有試算表的部分，藍委賴士葆有說，財政部說今天要提供試算表，結果部長打給他說算不出來，台北市長蔣萬安市長也說，《財劃法》希望政院可以拿出具體的數字部分。

鍾佳濱表示，如果真的要說試算的金額，請賴士葆回去問問蔣萬安，其實根據上一次的《財劃法》，115年中央政府總預算放到地方的統籌分配稅，已經分配給各地方政府、金額也算出來了，現在明年115年，到底根據國眾去年惡修的《財劃法》，到底各地方分到多少錢，地方政府都知道，那請問台北市政府，有把這個金額放到明年度的預算審查嗎？如果真的要這樣講，誰在蓋牌？

鍾佳濱指出，為什麼有那麼多中南部的縣市長，希望去年惡修的《財劃法》能夠重新回到行政院版合理的規模。因為他們都很清楚拿到了明年的預算當中，他們被核撥的統籌分配稅款嚴重的不足，可是嚴重的超過的、豐腴的台北市政府，卻惦惦呷三碗公，得了好處、得了便宜還賣乖，蔣萬安根本連明年多拿到的錢，都沒有在現在審議的明年的預算中表達出來，還說別人？好意思說別人，不好意思說自己。

鍾佳濱認為，《財劃法》當然如果有計算公式、有條文，各地方政府當然可以自行去推估。「但是重要的是，要先同不同意來討論行政院版當中的事權，你們接不接受？我們最怕的是，事權的部分，精算出來的金額你接受了，你買單了，這個金額我接受；但是院版裡面事權的分配你不接受。那這就不符合我們錢權、事權下放的精神嘛。」

鍾佳濱指出，行政院版的意思是說，「事權你先講清楚，這樣的事權你接不接受？如果接受，那這樣的金額大家可以討」論，《財劃法》本身，事權跟金額要一併討論。「不要挑說我沒有看到金額，我不想討論。那請問一下，條文寫的事權你接不接受？」如果接受這樣的事權，或者認為哪裡要調整，可以，把事權講清楚，金額來精算，大家都好商量。

陳培瑜補充，傅崐萁跟徐榛蔚夫妻，如何用去年12月20號通過史上最爛的《財劃法》版本開始編列縣政府的預算？原本春節福袋呢在前年是21萬，到了新年度飆到200萬，接下來給農會產銷班的錢，從40萬變成了600萬，最誇張的就是大家所知道傅崐萁用宗教綁樁，從2350萬變成3600萬。

陳培瑜強調，如果傅崐萁都可以用史上最爛的《財劃法》算出數字，相信國民黨內不管是賴士葆、林思銘，都可以協助蔣萬安算出現在新版也就是院版的《財劃法》的數字，所以蔣萬安，不要明明就會、故意假裝不會，「你故意那邊裝媽寶是沒有用的。」

陳培瑜也說，她相信林思銘、賴士葆，只要看了院版的公式，一定也算得出來。如果可以算得出來，就可以知道院版的《財劃法》兼顧城鄉平衡這件事情，還有錢跟權、事權的分配也重新的調整，到目前為止，「柯志恩委員、謝龍介委員、江啟臣委員、張善政市長、侯友宜市長，還有盧媽媽，你們怎麼看院版《財劃法》？我認為與其要求問我們民進黨黨團怎麼因應，我要問你們這些國民黨委員，而且我剛點名的都是已經喊出來要參選縣市首長的人，你們怎麼看？」

