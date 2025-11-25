藍白封殺院版《財劃法》 蔣萬安要行政院給試算：有數字才能討論

記者陳思妤／台北報導

藍白聯手下二度惡修《財劃法》，行政院20日通過院版《財劃法》修正草案，函送立法院審議，但今（25）日在程序委員會又遭到藍白封殺，暫緩列入報告事項。台北市長蔣萬安則稱，希望行政院能夠提出具體的數字，和各地方政府理性地討論。

蔣萬安今天出席台北市文化基金會40週年感恩茶會，會前被媒體堵訪問到，政院是否到現在都還沒提出《財劃法》試算表？蔣萬安表示，關於《財劃法》，北市府還是希望行政院能夠提出具體的數字，和各地方政府理性地來討論，有試算出來的數字，才能進行有意義討論。

此外，媒體也問到，怎麼看民眾黨立法院黨團主任陳智菡說，民眾黨有自己的太陽，「不需要您的幫忙」？蔣萬安則沒有回應，只說了謝謝。

針對雙城論壇時間，台北市副市長林奕華受訪時證實，現在的確已經開始展開討論，行程各方面都重新予以確定，時間會在12月下旬，但確切日期要等定案後才會對外公布。

媒體追問，民進黨台北市議員洪健益掛看板說，投給蔣萬安就是投給國民黨主席鄭麗文，會不會擔心會影響到雙城論壇舉辦？林奕華強調，雙城論壇行之多年，從前台北市長郝龍斌到柯文哲，一路過來都沒有因為疫情斷過，陸委會也非常支持，兩市互相學習有交流平台，中央也非常支持，不會受到影響，會按步就班按照每年進度舉辦。

林奕華說明雙城論壇時程（圖／翻攝畫面）

