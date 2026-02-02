藍白封殺預算、強推法案 賴清德請託韓國瑜「發揮功能」

立法院於上個會期結束前展開法案大清倉，通過多項修正法案，不過總預算與國防預算仍然遭到封殺，總統賴清德今（2）日受訪時，喊話全國民眾評評理「這樣做到底對不對」，也特別向立法院長韓國瑜呼籲，自己對他沒有批評，只有請託，希望他能發揮功能，讓中央政府總預算與國防特別預算盡速完成審議並通過，強調這是立委的職責，也是國會議長該有的權責。

針對國防特別條例和總預算持續被封殺，賴清德表示，在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期對福國利民的中央政府總預算沒有任何的審查，並無視於中國的威脅，對國防特別條例同樣在阻撓，可是卻用盡全力、因人設事強行表決通過顏寬恒條款、中天條款，同時也通過了黨產條例，讓國民黨再度擁有黨產，「這樣做到底對不對，我希望全國的民眾能夠評評理」。

至於立院上個會期結束前，通過了衛廣法、助理費、黨產條例等三項修法，政院是否會以不副署的方式來做因應，賴清德則回應，行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前正在積極地跟專家學者討論當中。

被問及韓國瑜作為立法院長，這個角色是否有被充分運用、好好發揮？賴清德說，對於立法院院長，自己身為總統沒有批評，只有請託，請託韓國瑜院長也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全、經濟發展或是人民福祉，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算盡速完成審議，讓國防特別預算也能盡速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。

