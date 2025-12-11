藍白封殺「1.25兆國防預算」 谷立言籲：和平對話要跟嚇阻共存

針對藍白封殺1.25兆國防預算，AIT處長谷立言呼籲，和平與對話必須與嚇阻共存。（資料照片／取自AIT臉書）

總統賴清德先前宣布將提出新台幣1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受節目專訪時表示，自己期待在立法院審查相關預算時，能回答國會朋友們的各項問題，他相信台灣社會跟政治領袖能凝聚共識，「和平與對話必須與嚇阻共存」。

針對賴清德提出1.25兆國防特別預算，日前二度遭藍白聯手封殺，谷立言接受專訪時說，針對兩岸緊張與問題的解方，應該是由兩岸雙方透過對話，尋求雙方人民都能接受的解決方案，但他也強調，要讓這樣的對話可能發生的前提，就是台灣要具備可信的「防衛能力」。

谷立言強調，脆弱的台灣，不會創造出有利的對話條件，只會招來更多威脅，因此美方認為「和平與對話」，必須與「嚇阻」共存。

谷立言表示，提出國防特別預算是透過嚇阻來提升和平的重要一步，他也知道在民主國家中，預算都必須經過完整的立法程序，他有信心，台灣各政黨都會為了提高國防預算而團結。

谷立言接著說，2024年總統大選期間，3位總統候選人都支持增加國防支出，AIT與美國國會議員在與台灣立委對話時，也都聽到支持強化台灣自我防衛能力的一致訊息。

谷立言最後表示，當立法院進入預算的細部審查階段，他們也很期待能回答台灣立法機構朋友們的各項問題。



