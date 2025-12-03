藍白封殺1.25兆國防特別條例 外交部說話了

▲總統賴清德11月26日上午召開記者會，說明1.25兆國防特別預算案。（圖／記者朱永強攝）

[NOWnews今日新聞] 行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並於本週送立院審議。不過，昨日中午舉行的立法院程序委員會中遭藍白立委聯手封殺，無法順利排入12月5日院會議程。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，這會給國際錯誤的訊息，政府應該積極與在野黨做溝通，期待加速進入程序委員會。

立院外交及國防委員會今日邀請外交部、國家安全局報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。林佳龍會前受訪被問到政院提出1.25兆國防特別預算一事，林佳龍回應表示，國防要展現我們的決心能， 國防改革包括軍費提高、兵役延長、不對稱作戰準備，以及全社會防疫任性都是國防改革的一部分。

林佳龍說，特別預算編列代表政府的決心、全民支持，以及進行更大幅度自我防衛能力提升，都是展現決心一部分。

民進黨立委羅美玲在質詢時關切在野黨在程序委員會封殺1.25兆國防特別條例，林佳龍表示，立院沒有排入議程這會給國際一個錯誤的訊息，政府也要積極跟在野黨做溝通，期待加速進入程序委員會去審查預算、加速通過。

