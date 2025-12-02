藍白封殺1.25兆國防特別條例 翁曉玲被王義川拍桌怒嗆到結巴

民進黨立委拿出看板抗議1.25兆國防預算特別條例及院版財劃法遭封殺 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 立法院程序委員會今(2)日舉行，由國民黨籍召委翁曉玲擔任主席。在藍白多數表決下，封殺行政院提出的1.25兆國防預算特別條例及財劃法修正案。民進黨立委們除了拿出看板抗議外，立委王義川拍桌怒嗆翁曉玲是沒聽到他們喊「異議」嗎？翁曉玲被這突來的嗆話，講話數度結巴。

立法院程序委員會今日中午舉行。民進黨立委們開會前就把「封殺院版財劃法：惡意杯葛、拖垮政府」、「強化民主防禦韌性、充足實力爭取和平」看板放在桌面。開會前，民進黨團書記長陳培瑜、國民黨團書記長羅智強還針對是否支持國防預算、財劃法，兩人半開玩笑隔空喊話。

不過，對於行政院提出的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案與院版財劃法草案，國民黨立委盧縣一提案暫緩，藍白則以多數通過暫緩。民進黨立委們則拿出牌子稱「藍白封殺院版財劃法：惡意杯葛、拖垮政府」。並喊對台上的翁曉玲、民眾黨不要擋國防預算。翁曉玲在民進黨立委喊話後，數度講話受到影響。並要民進黨委員不要影響議事秩序。

而當議程處理到討論事項時，在翁曉玲詢問現場立委對於國民黨立委盧縣一提案有沒有異議時，翁曉玲一時間沒聽到民進黨立委「異議」聲音，這時王義川立刻拍桌怒罵說，沒聽到他們喊異議嗎？陳培瑜也跟進怒嗆。翁曉玲被這個嗆聲影響，一度間講話結結巴巴。不過，還是在表決平手下，以主席身分投下同意票，讓盧縣一提案通過。

