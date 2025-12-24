藍白封殺1.25兆國防預算 侯友宜：審查要嚴格

新北市長侯友宜。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白立委昨日在立院程序委員會第四度封殺價值1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，民進黨立委王義川質疑翁曉玲等藍委去一趟中國回來，就按照中共的話來做。對此，新北市長侯友宜今（24）日表示，國防強化非常重要，不過立院審查預算要嚴格把關，讓人民了解如何把錢用到位。

侯友宜今日主持市政會議，會後接受媒體詢問相關時政問題。針對「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」再度遭到藍白封殺，立法院審查預算要嚴格把關，尤其國防預算編列那個高金額。他認為，國防強化非常重要，但是要如何把關、讓錢能夠用到位，也是人民希望了解的，所以執政團隊有責任把國防預算如何編列，跟立法院跟立法院詳細溝通，也讓人民知道，他相信良性的溝通，能讓自我防衛能力提升，這是人民共同樂見的。

除此之外，媒體也關切藍白立委提出總統和閣揆彈劾案的看法。侯友宜表示，立法院本就肩負審查預算與推動立法的責任，而行政院在相關過程中，理應與立法院保持充分溝通與協調。人民期待國政能夠順利推進，也希望政府能回應民眾對民生議題的關切，因此行政與立法部門應該坐下來面對面溝通，共同解決問題，回應社會期待。

