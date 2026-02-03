藍白封殺1.25兆軍購引美參院跳腳？ 林佳龍：時間很急迫

總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別預算，遭藍白陣營在立法院程序委員會十度封殺，引發美國參院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）發文表達失望。對此，外交部長林佳龍今（3）日表示，因為時間很急迫，台灣必須加快增強自我防衛能力與決心，這項預算是在美國參眾兩院全力支持下爭取而來，如今連付委都沒有通過，恐讓國際質疑台灣的自我防衛決心。

外交部長林佳龍。（資料圖／中天新聞）

韋克爾3日在社群平台發文指出，「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。此發文時機正值國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參加國共智庫論壇之際，格外引發關注。美國共和黨參議員蘇利文也批評，台灣未能通過國防所需預算，而國民黨領導層正在北京與中共會面，背後含義不言而諭，「為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

廣告 廣告

美國參院軍委會主席韋克爾。（圖／美聯社）

林佳龍今天下午赴「2026台北國際書展」受訪時強調，這項國防預算是在美國跨黨派支持下，由台美雙方政府就台灣國防所需的武器與裝備，經過許多努力才爭取到的。他表示，因為時間很急迫，台灣必須加快增強自我防衛能力與決心，「我們可以理解國際的關心」，特別是在美國參眾兩院全力支持下，現在連付委都沒有，國際可能會擔心台灣是否有防衛自己的決心。

林佳龍進一步指出，外交跟國防都是全民的事情，是超越黨派的，請立法院加速付委審查，任何討論也必須要在付委後才能進行具體討論。他強調，如果連這一步都沒有，現在立法院又休會了，難免在國際上面會有些質疑。

針對美方的批評聲浪，林佳龍認為「這個是國際的認知」，國際上其實都很支持台灣，長年以來為爭取美國軍售在努力的人，他們帶給國際的訊息，值得在野黨深思。他也期待不管有什麼不同意見，都能夠進入實質的審查。

延伸閱讀

李貞秀今宣誓就職！ 陳金德：沒切結中選會應收回當選證書

曝回大陸申請放棄國籍遭拒 李貞秀：我唯一效忠中華民國

李貞秀已放棄大陸國籍？內政部：請提供證明影本