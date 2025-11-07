藍白封殺4位NCC被提名人 綠批：目的非監督而是卡人

立法院院會今天進行國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權案記名投票，藍白全數投下不同意票，4位被提名人均遭到否決。(記者方賓照攝)

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會今天進行國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權案記名投票，藍白全數投下不同意票，4位被提名人均遭到否決。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜說，NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而非被政治算計與意識形態操弄，政院提學界被批傀儡，提業界又罵是酬庸，直言藍白目的不是監督，而是卡人。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會(NCC)委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

陳培瑜表示，NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻。目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等10項業務全數停擺，嚴重影響整體媒體環境的正常運作。

對於民眾黨主席、黨團總召黃國昌稱：「卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」國民黨則召開黨團大會，決議全數封殺。陳培瑜對此直言，提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸，都給他們講就好，反正目的不是監督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然。

林宜瑾：藍白多數狠掐台灣咽喉 最終受害是人民

民進黨立委林宜瑾表示，依照藍白標準，只要不承諾為中天護駕，就沒資格擔任NCC委員。只要他們偏愛的紅媒無法出頭，就寧願讓全國打詐、廣電申訴等NCC上百項業務停擺。換句話說，只要中天沒辦法獲得特權，他們就要拉全民辛苦錢以及傳播倫理陪葬。

她說，搞垮憲法法庭、癱瘓NCC，接下來又要惡整中選會、綁架公廣集團。藍白兩黨挾國會多數狠掐台灣咽喉，他們自以為是在對付民進黨，但在缺氧的政府體制下，受害的終究是最基層的人民。

