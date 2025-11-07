藍白封殺4位NCC被提名人 行政院：高度遺憾

立法院院會今日行使NCC人事同意權，投、開票結果4位被提名人均未通過。(記者方賓照攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕有關立法院今(7)日未通過行政院所提國家通訊傳播委員會人事同意權一事，行政院發言人李慧芝表示，通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，政院對此表達高度遺憾。

李慧芝指出，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

李慧芝指出，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝強調，去(2024)年立法院兩次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

