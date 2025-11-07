藍白封殺NCC人事案 卓揆稱未來再考慮與在野合作模式 民眾黨立院團：毫無下限

民主進步黨籍立法委員郭昱晴（右）與行政院長卓榮泰（左）。（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





針對國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單卡關議題，行政院於7月底提出新一波NCC新委員人事案名單，為蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人，並指定蔣榮先擔任主委、程明修為副主委。不過在今（7）日的立法院院會上，中國國民黨與台灣民眾黨再次以人數優勢，封殺行政院所提NCC人事案。行政院長卓榮泰對此表示遺憾，並稱他不只釋出橄欖枝，甚至半個橄欖園都遞出了，還是未獲得在野黨善意，這樣會讓政院重新考慮未來與在野黨的合作模式。民眾黨立院黨團則在其Facebook上批判卓榮泰公然在國會說謊，違法延宕NCC委員與中選會委員提名日程，如今竟還有臉暴怒甩鍋，簡直毫無下限。

民眾黨立院黨團表示，針對NCC委員提名，行政院從未徵詢在野黨意見。卓榮泰今年四月備詢時，還聲稱徵詢碰壁，才會拖了整整一年，直到今年7月底才將名單送至立院；結果上個月，立法院審查名單時，被提名人才一一坦承，他們最早在去年11月、最晚在今年五月就已經答應行政院會出任。卓榮泰在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過。

民眾黨立院黨團指出，而四位NCC委員被提名人之所以被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的具有政治性或爭議性；有人在詢答過程中，不敢保證自己能夠做到超然獨立，因為他們連擔任電視新聞台媒體自律委員會，都無法要求自家電視台遵守媒體倫理與自律，奢談擔任NCC委員。

民眾黨立院黨團轟卓揆惱羞成怒，說自己已經「遞出半個橄欖園」、未來要考慮停止合作模式，真是笑掉人大牙！事實是



賴清德 與卓榮泰上任以來，僅在中選會委員名單難產時才來「諮詢」民眾黨團，連三讀通過的法律都拒不執行；民眾黨團不計前嫌，以公開向社會各界徵詢的方式為國舉才，只希望中選會不要再像NCC一樣，被怠惰無能的行政院弄到癱瘓。

民眾黨立院黨團批判，卓榮泰不只行政怠惰，提名時程更充滿政治算計，想把NCC當作幫大罷免加溫的柴火，如今還想用見笑轉生氣的方式甩鍋在野黨「可惜人民早已看透卓榮泰『說謊比呼吸還自然』的真面目，對無恥又無能的政客，真的只有滿滿的唾棄。」

