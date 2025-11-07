即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

立法院今（7）日針對國家通訊傳播委員會（NCC）行使人事同意權，國民黨團、民眾黨團事前就放話「投下不同意票」，最終4位委員被提名人全數遭封殺，NCC目前依舊維持3位委員。對此，民進黨立委陳培瑜今（7）日表示，對於該結果不意外，但非常遺憾。

陳培瑜無奈地說，藍白這個投票結果，只能說不意外，但是非常遺憾；她也認為，未來就算還有1次、3次、5次甚至10次提名，可能都還會是這個結果，除非所有人選全都支持藍白，有明顯的政黨意識，才有可能通過提名，很不希望這種情況上演。

陳培瑜表示，相關業務都會受到影響，包括兒少權益，有很多檢舉、計畫、政策等，推動時都需要委員們背書及討論；當然還有國人關注的電信業務，同樣會受到影響。

因此，陳培瑜呼籲藍白，若行政院再有下一次提名，希望維持NCC獨立性，相關人選都可以獲得支持，「這不是政黨內的事情，這是全台灣人的事情」。

原文出處：快新聞／藍白封殺NCC人事案！綠委嘆「明顯政黨意識」 曝2事受巨大影響

