藍白封殺NCC人事案 行政院表達高度遺憾

立法院院會今天（7日）進行NCC人事同意權投票，藍白聯手封殺4個被提名人，行政院表示高度遺憾。（圖／林煒凱攝）

立法院院會今天（7日）進行NCC人事同意權投票，藍白聯手封殺4個被提名人。對此，行政院發出聲明表示，立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

行政院7月底提名4位NCC委員人選，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。這項人事案今在立法院遭到藍白聯手封殺。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝表示，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

李慧芝指出，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝說，然而去（2024）年立法院兩次修改《通傳會組織法》後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／NCC人事同意權案全遭否決 藍白聯手封殺4被提名人選

NCC人事案今投票表決 國民黨立院黨團決議「全數封殺」

NCC人事案今審查！民眾黨立院黨團宣布「全投下不同意票」