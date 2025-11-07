藍白封殺NCC人事案 行政院高度遺憾：影響民眾權益

立法院國家通訊傳播委員會人事行使同意權投票不通過。（圖／周志龍攝）

針對行政院7月底提名成功的4名NCC委員，立法院今（7）日行使NCC人事同意權，藍白以多數優勢封殺，4人均獲得60票不同意、50票同意，NCC人事案不通過。對此，行政院發言人李慧芝表示，立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

李慧芝表示，NCC是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。行政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

李慧芝指出，NCC肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝說，然而去年立法院兩次修改NCC組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

