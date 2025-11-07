藍白封殺NCC委員人事！國民黨籍也掰了 綠委轟：提學界說傀儡、提業界說酬庸「都給你們講」

今立法院進行NCC人事同意權案記名投票，4名委員被提名人在藍白聯手下全數遭到封殺。（鏡報林煒凱）

國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案今（7日）上午在立法院進行記名投票，然而4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數遭到封殺，讓NCC持續維持僅剩3名委員的現狀。對於民眾黨立委黃國昌酸，提名學界的「小白兔」是去當橡皮圖章還是傀儡？民進黨立委陳培瑜反批，提名學界被說是傀儡、提名業界被說是酬庸，「都給你們講就好」。

政院提名1藍、3無黨籍人選 全數遭藍白封殺

NCC的4名委員（含主任委員及副主任委員）任期去年7月31日屆滿，NCC只剩下3名委員，行政院去年曾提繼任人選，但未獲立法院通過；行政院7月底在提出新名單，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯等4人，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

廣告 廣告

蔣榮先、羅慧雯、黃葳威為無黨籍，程明修為國民黨籍。儘管如此，立法院今上午針對人事同意權案的記名投票結果，4名被提名人皆遭國民黨團、民眾黨團投下不同意票，最終以50票同意、60票不同意，無人達到過半的57票同意票，全數遭到封殺。

黃國昌批人選不堪檢驗 質疑當橡皮圖章或傀儡

民眾黨在表決前率先表態，批提名名單沒有展現改革誠意，NCC淪行政院附屬機關，因此決定全數投下不同意票；隨後國民黨團召開黨團大會後也做出同樣決議，聲稱唯有封殺提名，才能讓政府正視外界對NCC的信任危機。

黃國昌還砲轟行政院長卓榮泰欺騙國會、拖延提出提名名單，為的是要等大罷免後提出能由他們控制的委員當橡皮圖章。他也痛批這些被提名人根本不堪檢驗，指被提名為主委的蔣榮先不懂電信也不懂傳播，批卓榮泰提學界的小白兔，是要當橡皮圖章還是比較好操控的傀儡？

政院表遺憾 綠委批在野真正目的在「卡人」

對於NCC人事遭藍白封殺，行政院發言人李慧芝表示高度遺憾，這樣的結果是也勢必導致NCC在未來一段時間內無法正常執行職務，影響民眾權益；民進黨立委陪瑜也說，NCC人事在藍白杯葛下延宕多時，導致機關運作受阻，許多重要業務停擺、影響整體媒體環境正常運作。

她強調，NCC是獨立機關，應以專業和法定程序為依歸，而不是被政治算計和意識形態操弄。對於黃國昌所謂「學界小白兔」一說，陳培瑜也反嗆，提學界的人他們說是傀儡，提業界又罵是酬庸，「都給你們講就好」，反正藍白的目的不是在監督，而是在「卡人」，直言誰在守護專業、誰在破壞制度一目了然。

更多鏡週刊報導

遭點名背刺藍營！黃敬平喊願退黨換團結 藍營粉專再爆他嘲諷國民黨「民調跌很意外嗎」

中國男扛五星旗＋我國旗 闖金門縣府撒「統一傳單」！火速遭強制出境

黃國昌政大講座開放QA！網好奇「會問A答B嗎」 他反酸：綠官員功力高強