藍白封殺NCC委員被提名人 卓榮泰嗆：重新思考未來合作模式

立法院會7日行使NCC人事同意權，4名被提名人全遭封殺。（王千豪攝)

藍白聯手封殺4名NCC委員被提名人。行政院長卓榮泰今天表示，行政院感到非常的遺憾，他質疑未來中選會委員提名人選，也只有藍白提的人選才會過，行政院提的都會被封殺，那將會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險。他也嗆聲「我覺得這個是要讓我們重新思考未來合作的模式」。

民進黨立委郭昱晴今天在立法院會詢問卓榮泰，對於NCC委員被提名人全遭藍白封殺的看法，卓榮泰表示，行政院感到非常的遺憾。

他說，NCC通傳會它是一個獨立機關，在專業學識跟實務經驗上，我們在這個領域找了各方的人才當作被提名人，進來讓立法院來行使同意權，未來通傳會要促進媒體自主，對於廣電衛星內容、人事制度、各種的管理都必須要它來從事，而且很重要的是對內容的管理，還有對兒童安全、兒少安全的管理。

卓榮泰指出，立法院也一直希望行政院盡速送出人選，可是我們送出來了，卻連一個通過的都沒有，「難道他們4位一無是處嗎？難道所有投反對票的委員沒有1個人稍微動心嗎？」結果是黨意凌駕一切。

他強調，這樣的結果，讓我們看到只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會我們想尋求的合作模式，在什麼樣的信任基礎下來從事呢？未來中選會我們提出的人選，各方來建議的人選，我們送出來了，只有在野黨的會通過，行政院的被封殺，像今天這個樣子，那會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險。

所以，他說，今天讓我們看到完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，「我非常、非常、非常的遺憾」，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，他把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應，「我覺得這個是要讓我們重新思考未來合作的模式」。

郭昱晴則表示，這個結果其實大家都不樂見，因為有許多重要的一些業務，其實也完全的被停擺當中。

