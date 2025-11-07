藍白封殺NCC委員被提名人 綠委批接下來要惡整中選會

民進黨立委林宜瑾。(取自林宜瑾臉書)

藍白封殺NCC委員被提名人，民進黨立委林宜瑾今天痛批在野黨搞垮憲法法庭、癱瘓NCC，接下來又要惡整中選會、綁架公廣集團。藍白兩黨挾國會多數狠掐台灣咽喉，他們自以為是在對付民進黨，但在缺氧的政府體制下，受害的終究是最基層的人民。

她說，就像癱瘓憲法法庭一樣，藍白兩黨今天聯手繼續絆住國家通訊傳播委員會（NCC）的運行。只差一人就能運作的NCC，國民黨及其附隨政黨眼都不眨一下，便手起刀落全數否決。就算副主委人選就是國民黨員，藍白黨團依舊下令，全體黨公職手刃黨同志，亂政意志之堅，可見一斑。

林宜瑾炮轟國民黨及其附隨政黨，這一屆主導了一次次超越正當議事攻防的行動，在在讓我們發覺，為求政治利益，他們可以連國家都不要。「一群連國家都不要的立委，談什麼照顧人民？我們民進黨立委，會繼續在立院抵抗藍白亂政，也請全體公民用選票捍衛我們的國家台灣！」

