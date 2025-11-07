藍白封殺NCC被提名人選 喊話民進黨政府朝野共同推薦

行政院7月底新提名國家通訊傳播委員會（NCC）4人委員名單，今(7)日立法院將行使人事同意權案，在野黨立法院黨團今早雙雙預告將全數封殺；民眾黨立院黨團總召黃國昌痛批，NCC提名人選不堪檢驗，只會變成另個酬庸機關；國民黨立法院黨團書記長羅智強則喊話，民進黨政府應比照中選會模式邀在野黨推薦人選，朝野一起找出適當人選。

民眾黨立法院黨團今日早上召開記者會，黨團總召黃國昌痛批，針對閣揆卓榮泰惡意欺騙國會，惡意拖延NCC被提名人名單，提出最嚴厲譴責；卓榮泰一再說謊、欺騙國會，原本今年4、5月稱會交出名單交，結果稱有委員的個別生涯考慮，但副主委被提名人、2位委員被提名人在審查資格時，都說5月以前就都同意。

廣告 廣告

他指出，行政院長公然欺騙社會、國會，請問卓榮泰何時要出來道歉、認錯，還是針對民進黨而言死豬不怕滾水燙，「反正我就是欺騙國會，要不然你要怎樣」，這就是現在的民進黨政府，還是當初就是盼大惡罷大成功後國會由綠營過半控制，將NCC當作當橡皮圖章，這就是卓榮泰欺騙社會、惡意拖延提名程序的真正目的。

針對NCC提名名單，黃國昌直言名單人選不堪檢驗，卓榮泰大概是把NCC當成另個酬傭機關，NCC要管的就是電信跟傳播這兩大領域，但主委被提名人既不懂電信也不懂傳播，提了這位從學界出來的小白兔「是去當橡皮圖章，還是比較好操作的魁儡？」

他指出，其他委員提名人雖然有擔任所謂電視新聞頻道的新聞自律委員會委員甚至召集人，但若是仍放任電視新聞台造謠、抹黃、抹黑惡質的假新聞卻不處理，這些基本的工作都沒做好，還要提名當NCC委員，「這不是開台灣社會的玩笑嗎？」因此民眾黨立院黨團一致決議，對於4位被提名人全部都投下不同意票。

藍黨團書記長羅智強則在投票前受訪表示，黨團一致同意4個被提名人全數不同意，因為事實上過去NCC濫用職權傷害新聞自由的事件斑斑可考，但整個結構並沒有任何變動，所以現在優先的部分是考慮相關修法工作，讓NCC成為真正專業、獨立的機關。

廣告 廣告

他指出，至於人事部分，也建議民進黨比照之前中選會委員發函邀請在野黨推薦人選，這是1個正確的做法，如果說民進黨能夠因應現在新國會所代表的新民意，也可以請在野黨推薦人選，大家一起商量找出最適合、專業、獨立的人選，這才是1個正本之道。

【看原文連結】