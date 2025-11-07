藍白封殺NCC！立院民進黨團：提名徵詢朝野「不失為可行方向」

記者楊士誼／台北報導

立法院今（7）日在藍白立委人數優勢下，否決4名NCC委員被提名人。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱對此表示遺憾，其後的中選會人事案則由政院釋出善意，希望朝野推薦人選，若NCC未來的提名也要採用此方式，不失為可行方向，但若未來行政院提名人選，包含徵詢朝野後所推薦的人選，希望各黨能就此回歸專業審查，讓獨立機關恢復運作。

鍾佳濱表示，對此感到相當遺憾，一年多來行政院或總統府依法提出的人事案，除了幾位考試委員外，幾乎毫無例外都被在野黨否決。NCC本質上是獨立機關，雖屬於行政院但跟中選會一樣都是依法獨立行使職權、需秉持公正、業務與民生息息相關的機關。他表示，黨團在這之前還是希望，其後有中選會人事案，行政院也釋出善意希望朝野各黨提供人選以提名，NCC部分已經全數被否決，在野黨提出是否也要照中選會的方式徵詢朝野意見。

鍾佳濱說，各黨由於立場與理念不同，就用政治立場否決這些人事案而不能進行專業審查，要透過諮詢的過程，也不失為可行方向，未來的中選會若行政院提出的人選有包含徵詢朝野後推薦的人選，希望各黨能因此回歸專業審查，讓這些獨立機關早日恢復運作。

