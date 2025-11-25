藍白封院版財劃法！綠委轟柯志恩欺負高雄人

▲政院版財劃法被藍白封殺，邱議瑩、賴瑞隆紛紛點名柯志恩。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院民眾黨團、國民黨團日前三讀通過《財劃法》修正草案，由於窒礙難行，行政院拋出院版《財劃法》因應，不過，藍白今（25）日在立院程序委員會封殺此案。對此，民進黨立委邱議瑩抨擊藍白惡意行徑，更點名欲參選高雄市長的藍委柯志恩「繼續當國民黨主席鄭麗文投票機器！無意捍衛高雄！」綠委賴瑞隆也說，柯志恩在中央配合封殺法案，在地方放任黨籍議員阻擾市府預算付委，根本在欺負高雄人。

對於政院版財劃法被封殺一事，邱議瑩表示，政院版財劃法明明對高雄更有利，加入土地面積、環境負荷、糧食安全等指標，讓南部在資源分配上能更公平，而市長陳其邁支持，南部地方政府也肯定這些調整方向。

邱議瑩說，柯志恩曾公開發文稱讚政院版「更細緻」、「值得採用」，但今天的程序委員會上，藍白選擇聯手封殺時，柯志恩卻不敢跳出來為高雄發聲，對比柯志恩口頭支持院版，實際上讓國民黨反對院版進入實質審查，是「態度前後矛盾」。

邱議瑩痛批柯志恩，明明知政院版對高雄有利的改革，「卻選擇繼續當鄭麗文、傅崐萁的投票機器，而不是跟高雄市民站在一起」；她強調，一個連財劃法都不願替高雄講話的政治人物，「根本無意捍衛高雄的利益」，高雄市民們看得很清楚。

賴瑞隆則說，藍白今以「遲了一年」為由，再次挾人數優勢粗暴封殺，連列入議程、公開討論的機會都不肯給，形同關起民主大門、拒絕全國人民檢驗。

賴瑞隆強調，財政分配攸關國家長遠發展與區域平衡，對照在野陣營過去的修法過程：封殺率先提案的賴瑞隆版本、3分鐘草草出委員會、一小時內提出八個修正版本、杯葛陳其邁等地方首長發言機會，最後硬推一部讓高雄一年實質損失超過200億的惡法，如今卻以各種藉口封殺細膩討論的院版，顯見標準前後不一、態度極度不負責任。

賴瑞隆並點名柯志恩，日前才公開肯定院版條文，稱該法案可作為「朝野開啟討論的基礎，讓財劃法爭議早日畫上句點」，然而今日國民黨沒收財劃法討論機會，卻不見她為高雄人發聲，顯見依舊選擇黨意，背叛高雄市民，所有高雄人再次看清也絕對無法接受。

