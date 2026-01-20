藍白將先行動支當預算審？ 鍾佳濱打臉：那只是一般提案

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 115年度中央政府總預算案持續卡關，國民黨、民眾黨日前於立法院會提出新興計畫「先行動支」一般提案，要求同意包含TPASS在內的38項計畫、共718億元預算動支。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（20）日強調，所謂「先行動支」並非預算案，也不存在二、三讀程序，在野黨放著規模高達3.2兆元的年度總預算不審，卻採取「點菜式」動支，形同逃避國會審查責任。

鍾佳濱指出，必須先釐清程序問題，「先行動支」是依《預算法》第54條規定，由行政院提請立法院同意所給予的動支權，屬於一般提案，而非預算案或法律案，因此不存在所謂的二讀、三讀程序。他反問，過去無論是譴責案或延長會期的提案，從未聽過有所謂「逕付二讀」，顯示在野黨混淆議事程序。

廣告 廣告

鍾佳濱表示，上週五國民黨等在野黨所提出的「同意先行動支」提案，目前仍須依一般提案的院會程序處理，並非預算審查的一環。他強調，完成二、三讀的預算案，才是法定預算，行政院依法執行才有所本，這是最基本的憲政分際。

針對總預算審查僵局，鍾佳濱指出，115年度中央政府總預算規模高達3.2兆元，內容攸關國家建設、民生福祉，以及因應對岸武力威脅所需的各項支出。立法院本就有權審查、調整與刪減預算，但前提是應該將總預算「全盤交付審查」，而不是僅挑選部分項目要求先行動支。

鍾佳濱質疑，在野黨一方面放著整體3.2兆元總預算不審，另一方面卻只挑出38項、共718億元的新興計畫要求動支，等於只審自己關切、認為重要的項目。他反問，剩下的2,274億元新興計畫，難道就不重要、不影響民生？難道不會有民眾因此受到影響？

鍾佳濱並指出，前年在野黨曾大幅刪減預算，導致去年多項施政計畫因預算不足而受影響，已引發社會反彈；如今在野黨不敢面對社會，說清楚刪了哪些預算，只敢宣稱「保留」哪些預算，這樣的作法同樣是對預算審查責任的逃避。

鍾佳濱強調，民進黨團一貫立場是，立法院應負起完整審查年度總預算的責任，而非透過一般提案方式，要求「點菜式」的先行動支，顛倒行政院與立法院在預算程序中的權責分際。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

刺探機密參數？沈伯洋揭中共滲透：要的是全方位資訊、對軍人心戰

民眾黨恐闖關《不在籍投票法》 民團呼籲：先審中選會人事、暫緩修法