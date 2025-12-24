藍白將共推「國民帳戶」法案？黃國昌證實：明日與鄭麗文舉行記者會說明

外傳國民黨、民眾黨將在明（25）日共同召開記者會，宣布共推「國民帳戶」法案。對此，民眾黨主席黃國昌今（24）日證實此事，不過他表示，具體內容有些複雜，沒辦法在今天說清楚，但明日上午10時，他就會跟國民黨主席鄭麗文在張榮發基金會正式舉行記者會，跟所有全國人民做詳細的報告。

黃國昌表示，對於在野黨來說，當執政者不斷地在撕裂這個社會，不斷地在解構這個國家的時候，在野黨要負責撐起這個國家，他第一次和鄭麗文正式面對全國人民時，說兩邊智庫會對接，共同推出福國利民的法案，會說到做到。

至於民眾黨政策會執行長賴香伶將出任苗栗縣副縣長，是否影響藍白智庫合作，黃國昌說，賴香伶接任副縣長這件事，在明年3月之前都不會發生，賴目前還是政策會執行長，和國民黨智庫對接進行持續進行當中，不會受到影響。



