藍白將分手？柯提「藍白分」：藍營都很玻璃心

柯文哲稱「兩個太陽」可分工合作，也笑說未來什麼都有可能、酸藍營玻璃心。（圖／東森新聞）





藍白將分手? 柯文哲接下國家治理學院院長一職，重掌民眾黨大權，所以，是否跟現任黨主席「黃國昌」形成兩個太陽，柯文哲說兩個太陽可以合作，就像藍白合當中，最重要的是藍白分，意思是要分工合作，但被問到是否會從分工走到分開，他笑說什麼事都有可能，還酸藍營每個都很玻璃心。

民眾黨創黨主席柯文哲：「如果健康狀況不行那就請辭，就好好養病就這樣，我也不曉得這題目在講什麼，要引誘我講人家壞話嗎？不用吧。」

一句早日康復，不好說出口嗎？陳菊請辭監察院院長，柯文哲沒有什麼祝福語，只擔心別人給他挖陷阱，新任國家治理學院院長的他，和現任黨主席黃國昌，被說是兩顆太陽權責有沒有差。

民眾黨創黨主席柯文哲：「你們為什麼認為，這個兩個太陽的問題，兩個太陽可以合作，像我當一個外科醫生，我要去看那個法律條文，我都覺得很煩，可是黃國昌就對那個很有興趣。」

但雙蛋黃的民眾黨結構，或許也會擔心人氣被比較，新年春聯就採用聯名方式推出。

民眾黨創黨主席柯文哲：「我是怕這個比較，這個誰的拿得多誰的拿得少，就是常常這樣，有各式各樣的款項，就可以你喜歡什麼，你就用哪一個。」

只是柯文哲東山再起，是否預告藍白要走回2024分裂老路。

民眾黨創黨主席柯文哲：「藍白合，另外一個更重要的概念，可以變成『藍白分』，為什麼叫分分工合作，各幹各的，每個人都做他最擅長，最喜歡的事。」

這句藍白分看似等於藍白合，但分這個字除了分工合作也可以是分開，你說柯文哲有無故意還真難猜。

民眾黨創黨主席柯文哲：「我跟你講，世界上什麼事都有，這個藍營的朋友們，每個都很玻璃心，綠營的每個怎麼講，每個見獵心喜，為什麼會有藍白合你知道，這不是賴清德造成的嗎。」

左打藍右打綠，柯文哲的套路千篇一律，一句藍營玻璃心，是否預告想分開的心，諷刺的對比，就在立法院當中這個畫面看起來很開心。

立委(國)翁曉玲：「無敵金牌夥伴錦標賽，最佳夥伴獎，合作無間默契滿分，不分彼此有你真好。」

這塊無敵金牌搭配錦旗，說著兩年來合作無間有你真好，但現在柯文哲重掌大權，之於藍白到底好不好，從藍白合變藍白分，或許就在預告藍營你別想得太美好。

