政治中心／林靜、陳威余 台北報導

針對藍白國會多數強行三讀通過的"財劃法"，行政院長卓榮泰宣布不副署，總統賴清德昨晚表達力挺、也批在野獨裁、但藍白反嗆不會退卻，還要繼續推法案，翁曉玲甚至揚言要嚴審總統和院長薪水，綠營喊話，應盡速讓憲法法庭恢復運作，才能化解僵局。

總統賴清德：「堅決阻止違憲亂政法案生效。」

總統賴清德錄影發聲，力挺行政院長卓榮泰宣告不副署爭議"財劃法。

總統賴清德：「這是對民主的侵蝕，更是將臺灣推向立法濫權，在野獨裁的懸崖邊緣，面對此一新的憲政情勢，我要重申我願意依據憲法法庭，所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。」

但總統的話，在野黨依舊聽不進去。

藍白將台推向獨裁懸崖! 賴總統挺政院批在野"濫權立法"（圖／民視新聞）立法院國民黨團書記長羅智強：「全世界只有行政權，有獨裁的可能性，什麼時候還有叫在野獨裁，立法院絕對不會，因為賴清德總統這種違憲的行為，有任何的退卻。」

立委（民）郭國文：「藍白一直採取這種對立的方式，強行通過法案，整個行政院不得不採取最後的手法，不讓這部法案生效，以免造成憲政體制的混亂，這是行政院最後的底線，也是最後的手段，我覺得這是必然，應該行使的行政抵抗權。」

藍白將台推向獨裁懸崖! 賴總統挺政院批在野"濫權立法"（圖／民視新聞）綠營強調這是不得不做的行政抵抗權，在憲法法庭遭藍白癱瘓情況下，在野要反制，只剩"倒閣"一途，但藍白似乎沒打算面對國會解散、重選風險，喊出"不隨之起舞"；國民黨立委翁曉玲甚至嗆聲，要嚴審總統薪資預算。

立委（國）翁曉玲：「他們不依法行政不做事，那麼我們本來就應該要，審查他們的薪資，還有他們相關的業務費用，這個已經是拿錢就不做事，我覺得這個部分是非常糟糕的。」

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱：對行政院長認為不適任不適格，大可依憲法增修條文提出（倒閣），朝野僵局造成，其實除了藍白多數暴衝之外，主要的還是癱瘓的憲法法庭，只要憲法法庭恢復運作，就沒有所謂的僵局。」

朝野僵局難解，傳出停擺一年的憲法法庭週五將重啟，大法官可能針對涉己的憲訴法做出違憲與否的判決，憲法法庭能不能恢復運作，或許有結果。

