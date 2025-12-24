藍白將合推「台灣未來帳戶」 黃國昌：明天早上10點記者會說明

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

傳出國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌明（25）日將舉行記者會，宣布推動「台灣未來帳戶」，由政府為每位12歲以下孩童帳戶中存入一筆5萬元基金，等其滿18歲即可領回人生的第一筆資本。對此，黃國昌今(24)日受訪證實，透露具體內容蠻複雜，明天早上10點雙方會共同召開記者會向全體國人報告。

黃國昌表示，今天看到這新聞老實講有點驚訝，因為這是明天記者會正式跟全國報告，對在野黨來講，當執政者不斷在撕裂社會、踐踏國家的時候，在野黨要負責撐起這個國家，「第一次我跟鄭麗文主席正式面對全國人民說，兩邊智庫會對接、我們會共推福國利民法案，我們說到做到。」

黃國昌說，具體內容蠻複雜，沒辦法在今天記者會說明，請各位見諒，針對台灣未來帳戶(TFA)，具體內容明天早上10點，他跟國民黨鄭麗文主席會在張榮發基金會正式舉行記者會，跟全體國人詳細報告，也透露過去這段時間密集的工作，晚上9點、10點都還在開會，雙方講好的內容，等到雙方講好明天記者會的時間點，再負責任地跟全體國人報告。





