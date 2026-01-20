藍白將擋台美關稅協議？林宏文酸「等著看笑話」：選票會決定意向…勸藍營慎重考慮

台美關稅結果成績超過外界預期，不僅成功調降稅率至15%且不疊加，更在關鍵的半導體232條款方面拿到全球首個最惠國待遇，赴美投資是企業自主2500億美元，條件優於主要競爭對手日本和南韓，不過國民黨卻稱是在「掏空台灣」，引發恐在立法院杯葛協議的質疑。對此，資深財經媒體人林宏文表示，若藍白當真把談判結果推翻，對台灣絕對不利，傳產支持是大宗選票，如果這麼做需要慎重考慮，自己則是抱持著「等著看笑話」心態。

對於藍白是否被杯葛台美關稅協議，林宏文表示，藍白要談什麼當然都有他們的立場，可是最後重點還是在選民，還是台灣產業界的大眾。他說，傳產佔了最大的支持力量，老實說也不知道藍營在想甚麼，自己是抱持著「等著看笑話」的心態。



林宏文直言，若藍營真的在立法院把談判結果推翻，對台灣是絕對不利的，因此最終還是看選票，選票會決定大家的意向，「如果想要這麼做需要非常慎重的考慮。」



林宏文表示，整個產業的態勢其實是美國需要台灣，而且是非常需要，若美國想要重回製造，只有台灣可以去幫忙做這件事，並做得最好。他也說，台灣電子業成功的模式就是能夠信賴，南韓就不一定得到信賴。



林宏文也提到，台灣純代工的企業比較多，很少做品牌，純代工就像張忠謀先生講的，要對客戶使命必達、赴湯蹈火，因此培養出信賴，美國就給出好的條件。

