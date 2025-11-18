因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌預計於19日會面，引發外界關注藍白日後將如何合作。對此，民進黨台北市議員林延鳳在《新台灣加油》中，細數過往與黃國昌關係密切人士的後續發展，形容結果「堪比馬英九時期的死亡之握」。

林延鳳在節目中表示，若從「結果論」檢視，與黃國昌親近的政治人物或友人，後來多遭逢不同程度的爭議或事件。她首先提到時代力量前主席徐永明，指出兩人過去關係良好，但徐永明後來因涉入相關司法案件而退場。接著提到網紅館長，近來也因爭議風波陷入形象受損。

藍白將會面！林延鳳提醒：黃國昌威力堪比馬英九「死亡之握」。（圖／翻攝自新台灣加油）

她進一步指出，柯文哲與黃國昌合作密切，從不分區立委提名到如今成為民眾黨主席，兩人關係深厚，但柯文哲近來同樣深陷政治與社會議題的壓力與批評。

林延鳳也提到最新例子—台中市長盧秀燕。她指出，黃國昌日前與盧秀燕共同拍片，之後台中市即爆發非洲豬瘟事件，成為外界高度關注焦點。

她表示，這些案例也許是巧合，但「巧合累積起來，就會讓人覺得像玄學一樣」。林延鳳並引用台語俗諺「倚山山會崩，倚豬椆汝就死豬母」，提醒國民黨在19日會談時「最好還是小心一點」。

