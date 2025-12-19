藍白將賴清德比擬袁世凱 王世堅：太重了，已到離譜地步

王世堅今在立法院受訪。

國民黨不滿行政院不副署立法院通過的《財劃法》，今（19日）民眾黨立委在立法院前舉行「彈劾違憲總統」記者會，並合成賴清德與袁世凱的圖像，諷刺賴想「稱帝」，對此，民進黨立委王世堅受訪表示，認為這個比喻「太重了」，已到離譜程度，呼籲在野黨節制言行，避免加劇朝野對立與仇恨。

行政院長卓榮泰日前宣布不副署立法院三讀通過的《財劃法》修正案，引發在野黨強烈反彈，昨日提案要求移請監察院彈劾卓揆，今日藍白於立法院議場前集結，主張推動彈劾總統賴清德，並將賴清德比擬為袁世凱，國民黨立院黨團總召傅崐萁直言，賴清德「比過去的袁世凱更為惡質」。

對此，王世堅今日在立院受訪時表示，相關比喻「太重了」，已到離譜地步，認為朝野之間不該如此，他希望大家都能節制言行，此方式無濟於事，只是徒然增加朝野對立與仇恨。

王世堅指出，若繼續以仇恨方式對抗，代表在野黨根本不把執政黨視為共同為全國人民做事的一員，反問：「是不是在野黨自外於國家？」他也強調，民進黨再怎麼樣，也未曾將藍營主席、黨揆、黨團召集人拿來跟歷史人物來相比擬或形容。

至於網路上出現「連署彈劾賴清德」網站，連署人數突破百萬，但真實性引發質疑，王世堅則表示「完全沒必要這麼做」，他認為，若有人刻意搧風點火，再加上網路言論推波助瀾、挑釁，當然火就會燒起來，「大家心中的仇恨與發洩，是不是就到此為止，大家有表示就好」。





