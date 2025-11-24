藍白將退回政院版財劃法？卓榮泰嘆：執政黨團都有點無力感

針對藍白要退回《財劃法》，行政院長卓榮泰表示，執政黨黨團都有一點無力感，但希望要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。

卓榮泰表示，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。（圖/中天新聞）

行政院版《財劃法》日前出爐，立法院將在25日程序委員會決定是否排入28日院會議程，由於程委會中在野黨團10人、民進黨團僅9席，換言之，只要在野黨團提案封殺，政院版《財劃法》將無法排入院會報告事項，也就無法進到財委會中討論。

行政院版《財劃法》日前出爐，立法院將在25日程序委員會決定是否排入28日院會議程。（圖/資料照）

然而這次公布政院版《財劃法》沒有各縣市試算表引起爭議，財政部長莊翠雲表示，因涉事權劃分與分配辦法再討論，金額未定。國民黨立委賴士葆表示，政院承諾25日會把各縣市試算表送往立院，等看到試算後，國民黨團再決定是否繼續審查；民眾黨團則直接表態，將退回政院版草案。

對於藍白可能要退回《財劃法》，卓榮泰今天（24日）受訪時表示，上禮拜五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感。今日這裡回去之後，中午行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，還是希望要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，所有今日等一下要談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行。

