藍白將退回政院版財劃法？ 卓榮泰：盼找出一條可行之道

在野兩度修正財政收支劃分法後，行政院20日提出政院版，民眾黨團立場很明確要退回政院版；國民黨團則表示，要等立法院通過的藍白版本的《財劃法》穩定上路後，再來討論政院版。對此，行政院長卓榮泰今（24）日受訪時表示，上禮拜五立法院狀況，執政黨團都有一點無力感，今天中午行政、立法協調會議，會聽聽黨團委員怎跟在野黨團溝通，希望要找出一條可行之道。

卓榮泰被問及藍白傳出要退回《財劃法》一事，他指出，上禮拜五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感，今天回去之後，中午的行政、立法協調會議，會聽聽執政黨黨團委員跟在野黨當天怎麼溝通。

卓榮泰表示，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，那所有今天要談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算寸步難行。

