藍白將退回院版《財劃法》？卓榮泰：今將和民進黨團溝通盼找出可行之道

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰20日親自說明院版《財劃法》（圖／行政院提供）

行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，但民眾黨立法院黨團揚言將退回行政院版，並要求行政院遵循法定版本執行。對此，行政院長卓榮泰今（24）日表示，今天中午將舉行行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議。

行政院會20日拍板政院版《財政收支劃分法》修正草案，整體挹注地方經費高達1兆2002億元，民進黨立院黨團呼籲在野黨理性討論。不過，民眾黨立法院黨團表示，民眾黨團立場明確，將退回行政院版本，並要求行政院遵循法定版本執行，不得以與三讀內容相抵觸的方式重新調整地方財源。

對此，卓榮泰上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮受訪，媒體詢問，怎麼看藍白要退回《財劃法》？卓榮泰表示，上禮拜五立法院的狀況，執政黨黨團都有一點無力感。他說，今天中午會舉行行政立法協調會議，他會聽聽執政黨黨團的委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，等一下要談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行。

