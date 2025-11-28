藍白將邀賴進行國安國情報告

民眾黨立法院黨團28日舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會，表示將會考慮邀請總統賴清德到國會進行國情咨文。(中央社)

記者王超群∕台北報導

總統賴清德提出一點二五兆元國防特別預算後，朝野針對總統是否應赴立法院進行國情報告出現新互動。國民黨團和民眾黨團二十八日不約而同表示，賴清德競選期間曾承諾會赴立院國情報告，如今兩黨團將邀請賴總統應依《立法院職權行使法》修正後的規範履行承諾，到立法院就特別預算及相關國安情勢進行國情報告。

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，賴清德以二０二七年可能「武統台灣」為由，要求編列天價軍費，將台灣推向「下一個烏克蘭」，國民黨不反對必要戰備，也主張和平，但特別預算將動用歲計賸餘與舉債支應，恐排擠基礎建設與社福支出，要求行政團隊說明財政紀律與償債規畫，並呼籲總統赴立法院國情報告，交代二０二七年威脅評估的情報來源。

林沛祥表示，國民黨團不反對提升國防，但要求政府購買「對的武器」與「能準時到位的武器」，否則造成前後債務交疊。他以六十六架Ｆ－十六Ｖ至今一架未交貨為例指出，明年度國防預算加特別預算合計逾二兆一五千億元，質疑是否要全民埋單。他並要求政府說明中共二０二七年「武統」說法來源，認為國安會應出面說明。

國民黨立委許宇甄指出，如此重大決策，總統卻先向國外投書，再向國人報告，是「向外國交心優先於向人民負責」。她質疑，執政當局迄今未提出具體採購清單與國防改革藍圖，卻端出如此巨額，一方面遲未處理軍人加薪預算僵局，一方面提出龐大軍購，財政承擔仍不清楚。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨支持合理提升國防預算，但一點二五兆元特別預算目前沒有細目，也與行政院長卓榮泰十月稱「未見相關預算」的說法矛盾。

他強調，總統赴立院國情報告是民眾黨一貫立場，賴清德既有競選承諾，應接受立院黨團代表依序提問並即時回答，以利國會監督。

對於藍白兩黨的主張，民進黨團書記長陳培瑜表示，民進黨團「樂見其成」，但前提是必須合於法定程序並維持彼此對等關係。

她指出，賴清德作為國家元首，相關安排需符合立法院的合法規範；若在野黨願意支持特別預算並就預算內容進行理性討論，國情報告相關程序「都可以談」。

陳培瑜表示，國防特別預算攸關台灣安全，民進黨團支持政府向國會清楚說明，但也強調程序必須在立法院秩序與憲政架構下進行。