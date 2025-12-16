藍白對不起民進黨！
汪葛雷 / 網路媒體工作者
12月15日，聞行政院長卓榮泰拒絕副署立法院甫通過之財劃法修法，筆者對此一點也不感意外，甚至感到「大快人心」、「早該這樣做了」，原因無他，過去一年半，藍白實在太太太對不起民進黨了！
藍白對不起民進黨。打從這屆國會上任以來，藍白即讓人痛心的一再行不義之作為。白營一開始就不願意配合民進黨去選游錫堃當院長，而讓韓國瑜當上立法院長。從此民進黨立院二老，游錫堃與柯建銘，一個黯然辭去不分區，一個壓力大到成日在立院罵人、違法抽菸，拐杖摔斷打到藍委徐巧芯……藍白如此霸凌民主人士，藍白實在惡質！
藍白對不起民進黨。民進黨一直以來的盤算，即是壞人讓蔡英文提名之親民進黨大法官當，只要憲法法庭持續宣判藍白立法違憲，則民進黨就可滿口「尊重司法」，維持超然清高形象。誰知一個憲訴法修法，保護了大法官的超然形象，卻斷了民進黨讓大法官當壞人之路，導致卓揆現在得自己當壞人拒絕副署。卓榮泰明知自己不是大法官，仍得硬著頭皮「自行釋憲」，色厲內荏罵藍白「違憲」，藍白真是太對不起民進黨了！
藍白對不起民進黨。面對「民間團體」主導，民進黨絕無介入與操盤之大罷免，竟然全心全力團結，最終害大罷免大失敗。大罷免過程中，每一位藍委都沒意識到自己的罪惡，不願意懺悔，不願意「放水」，在街頭與青鳥「民間團體」槓上，絲毫不讓。搞到最後民進黨功虧一簣，賴清德滿意度大跌超過10％，簡直是完全反民主（民主=民進黨作主）之行徑！
藍白對不起民進黨。民進黨成日誇耀稅收超徵，其目的僅只是為了炫耀政績，要大眾為他鼓掌而已，豈有任何發錢的意思？誰知藍白「不講武德」，面對大罷免聲浪，竟動起這些超徵稅收之腦筋，推出發一萬之立法。在民進黨X次大罵違憲後，仍不知痛改前非，堅持通過發一萬之立法。害得民進黨不僅大罷免大失敗，一黨獨大之夢破碎，甚至還被迫「唾面自乾」大轉彎，也跟著發一萬，不只遭藍白恥笑，深綠與青鳥也不諒解（當然錢還是照領），藍白如此卑劣，怎能不讓有「良知」的臺灣人痛心？！
藍白對不起民進黨。柯文哲遭收押、遭起訴、遭鏡週刊成日爆料，檢調偵查有「些許的公開」，是什麼大事嗎？白營竟然堅持不放棄，挺柯挺到底，甚至從此與藍營緊密合作，讓100%代表「正義」的民進黨在立院永遠吃鱉。更可恨的大罷免選舉一來，世人才驚呼原來小草「沒有消失」，僅是民調不表態而已，小草的蜂擁而出成為大罷免大失敗的重要關鍵原因。讓賴清德「大罷免大獨裁」美夢破碎，藍白該當何罪？！
藍白對不起民進黨。卓榮泰拒絕副署財劃法修法以來，藍白卯足了勁以最難聽用語批判卓榮泰，但誰叫藍白立法過程中都不與綠營討論，直接表決！（民進黨過去八年都這樣幹，但你藍白叫民進黨嗎？你藍白是什麼東西也膽敢效法？）行政院都推出院版財劃法修法了，立院竟然連排審都不審？！總統要開院際協商會議，韓國瑜竟敢不去？大快人心的是，韓國瑜的拒絕前往，已在15日卓榮泰記者會中被卓揆認定為「違憲」，即使沒有大法官背書，卓院長仍勇於扛起大法官之責，不畏社會壓力，真讓人感動！
藍白對不起民進黨……事實上，對不起民進黨的豈止有藍白？大罷免前夕，賴清德都已經明示暗示藍白是需要被打掉的「雜質」了，結果人民仍不聽勸，照樣讓藍白繼續過半！賴清德總統能忍你們到今天，還不宣布戒嚴，還不剝奪你們投票權，早已是皇恩浩蕩！
藍白對不起民進黨！藍白支持者也都對不起民進黨！哪天臺灣真的戒嚴了，也都是你們自找！賴清德絕對合憲、合法、合理、正當！藍白與其支持者，再繼續當雜質下去，小心哪天你們的存在也「違憲」了！■
