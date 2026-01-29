藍白對台美關稅虎視眈眈、網轟民進黨「沒論述關稅超過日韓會多少失業」：政治攻防近乎低能！

台美近日敲定對等關稅，藍白則對在國會「監督」摩拳擦掌，一名網友Kiát SôNg在臉書發文直言，民進黨都沒有論述、闡述萬一台灣關稅超過日韓，會造成多少人失業，「民進黨挺廢的，基本政治攻防完全近乎低能。」

Kiát SôNg昨日在臉書發文表示，民進黨也不要高興的太早，「你們到現在都沒一個論述在闡述說，如果萬一台灣關稅被提高超過日韓，會造成什麼樣的經濟動盪，造成多少人失業？」

Kiát SôNg直言，他也覺得民進黨挺廢的「基本政治攻防完全近乎低能」。

此篇貼文一出也引來不少網友留言贊同「沒錯，整個放爛」、「這時候就是對幹，論述簡單拿出來說人話！！藍白光口號就贏賴卓」、「就沒論述能力！不然出來的就是長篇大論的廢文 」、「感覺就是皮鞋穿久了，忘了穿草鞋的日子」、「沒有‘’威‘’，只會兩手一攤說：我也沒辦法 不知道是在軟什麼！」、「今天的局面不是因為藍白多強，是因為民進黨廢到讓人無言」。

（圖片來源：行政院、Kiát SôNg臉書）

